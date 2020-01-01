Токеномика CZ THE GOAT (CZGOAT) Откройте для себя ключевую информацию о CZ THE GOAT (CZGOAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CZ THE GOAT (CZGOAT) CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull. Официальный сайт: https://czthegoat.io/ Купить CZGOAT сейчас!

Токеномика и анализ цен CZ THE GOAT (CZGOAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CZ THE GOAT (CZGOAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 189,05K $ 189,05K $ 189,05K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 831,50M $ 831,50M $ 831,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 227,36K $ 227,36K $ 227,36K Исторический максимум: $ 0,0093404 $ 0,0093404 $ 0,0093404 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00022736 $ 0,00022736 $ 0,00022736 Узнайте больше о цене CZ THE GOAT (CZGOAT)

Токеномика CZ THE GOAT (CZGOAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CZ THE GOAT (CZGOAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CZGOAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CZGOAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CZGOAT, изучите текущую цену CZGOAT!

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