Цена CZ on Hyperliquid (CZ)
Текущая цена CZ on Hyperliquid (CZ) сегодня составляет 0.329765 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.46M USD. Цена CZ к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка CZ on Hyperliquid:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.08K USD
- Изменение цены CZ on Hyperliquid в течение дня составляет -2.42%
- Оборотное предложение составляет 4.43M USD
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За сегодня изменение цены CZ on Hyperliquid на USD составило $ -0.0081880205554353.
За последние 30 дней изменение цены CZ on Hyperliquid на USD составило $ +0.5975853595.
За последние 60 дней изменение цены CZ on Hyperliquid на USD составило $ +0.1227070734.
За последние 90 дней изменение цены CZ on Hyperliquid на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0081880205554353
|-2.42%
|30 дней
|$ +0.5975853595
|+181.22%
|60 дней
|$ +0.1227070734
|+37.21%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен CZ on Hyperliquid: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.77%
-2.42%
-28.89%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility.
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