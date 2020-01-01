Токеномика CZ on Hyperliquid (CZ) Откройте для себя ключевую информацию о CZ on Hyperliquid (CZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CZ on Hyperliquid (CZ) CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility. Официальный сайт: https://czre.lease/ Купить CZ сейчас!

Токеномика и анализ цен CZ on Hyperliquid (CZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CZ on Hyperliquid (CZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 581,93K $ 581,93K $ 581,93K Общее предложение: $ 4,43M $ 4,43M $ 4,43M Оборотное предложение: $ 4,43M $ 4,43M $ 4,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 581,93K $ 581,93K $ 581,93K Исторический максимум: $ 0,800928 $ 0,800928 $ 0,800928 Исторический минимум: $ 0,107921 $ 0,107921 $ 0,107921 Текущая цена: $ 0,131244 $ 0,131244 $ 0,131244 Узнайте больше о цене CZ on Hyperliquid (CZ)

Токеномика CZ on Hyperliquid (CZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CZ on Hyperliquid (CZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CZ, изучите текущую цену CZ!

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