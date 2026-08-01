Сегодняшняя цена CryptoCart

Текущая цена CryptoCart (CART) сегодня составляет $ 0,15227 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CART на USD составляет $ 0,15227 за CART.

На данный момент CryptoCart занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 141 665, при оборотном предложении 930,36K CART. В течение последних 24 часов, CART торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 27,07, тогда как исторический минимум составил $ 0,01512241.

В краткосрочной перспективе CART изменился на -- за последний час и на -0,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 420,65.

Рыночная информация CryptoCart (CART)

Рыночная капитализация $ 141,67K$ 141,67K $ 141,67K Объем (24Ч) $ 420,65$ 420,65 $ 420,65 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 152,27K$ 152,27K $ 152,27K Оборотное предложение 930,36K 930,36K 930,36K Общее предложение 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Текущая рыночная капитализация CryptoCart составляет $ 141,67K, при 24-часовом объеме торгов $ 420,65. Циркулируещее обращение CART составляет 930,36K, а общее предложение – 1000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 152,27K.