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Цена Cryptaine (CRY)

USD

График цены Cryptaine (CRY) в реальном времени

$0,18937
$0,18937$0,18937
-0,50%(1D)

Цена Cryptaine (CRY) сегодня

Текущая цена Cryptaine (CRY) сегодня составляет 0,18937 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 548,11K USD. Цена CRY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Cryptaine:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Cryptaine в течение дня составляет -0,58%
- Оборотное предложение составляет 2,89M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене CRY к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах CRY.

Ценовые показатели Cryptaine (CRY) - USD

За сегодня изменение цены Cryptaine на USD составило $ -0,001109974648269.
За последние 30 дней изменение цены Cryptaine на USD составило $ -0,0463123272.
За последние 60 дней изменение цены Cryptaine на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Cryptaine на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,001109974648269-0,58%
30 дней$ -0,0463123272-24,45%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Cryptaine (CRY)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Cryptaine: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0,189084
$ 0,189084$ 0,189084

$ 0,190516
$ 0,190516$ 0,190516

$ 0,26617
$ 0,26617$ 0,26617

--

-0,58%

+3,77%

Рыночная информация Cryptaine (CRY)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 548,11K
$ 548,11K$ 548,11K

--
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2,89M
2,89M 2,89M

Что такое Cryptaine (CRY)

Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob

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Источник Cryptaine (CRY)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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