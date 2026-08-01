Какова текущая цена Creditlink Token?

Creditlink Token торгуется по цене ₽0.333014535689700480000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.37%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как CDL соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.37% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если CDL превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Creditlink Token показывает себя по сравнению с токенами категории BNB Chain Ecosystem,Governance?

В рамках сегмента BNB Chain Ecosystem,Governance CDL демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Creditlink Token?

Рыночная капитализация ₽68198735.9707463040000 ставит CDL на 2952-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.323567330735165440000 до ₽0.343027271323278080000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется CDL?

Creditlink Token обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку CDL?

При наличии в обращении 204595405.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.