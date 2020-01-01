Токеномика CPA by Virtuals (CPA) Откройте для себя ключевую информацию о CPA by Virtuals (CPA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен CPA by Virtuals (CPA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CPA by Virtuals (CPA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 136,80K $ 136,80K $ 136,80K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 763,72M $ 763,72M $ 763,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 179,13K $ 179,13K $ 179,13K Исторический максимум: $ 0,00766071 $ 0,00766071 $ 0,00766071 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00017913 $ 0,00017913 $ 0,00017913 Узнайте больше о цене CPA by Virtuals (CPA)

Токеномика CPA by Virtuals (CPA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CPA by Virtuals (CPA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CPA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CPA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CPA, изучите текущую цену CPA!

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