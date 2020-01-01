Токеномика Cora (CORA) Откройте для себя ключевую информацию о Cora (CORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cora (CORA) AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education. Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy. Cora is owed by the team at @MetaBotAi Официальный сайт: http://www.metabotai.xyz Whitepaper: https://docs.metabotai.xyz/ Купить CORA сейчас!

Токеномика и анализ цен Cora (CORA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cora (CORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 94,58K $ 94,58K $ 94,58K Общее предложение: $ 998,57M $ 998,57M $ 998,57M Оборотное предложение: $ 881,43M $ 881,43M $ 881,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 107,14K $ 107,14K $ 107,14K Исторический максимум: $ 0,00386746 $ 0,00386746 $ 0,00386746 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0001073 $ 0,0001073 $ 0,0001073 Узнайте больше о цене Cora (CORA)

Токеномика Cora (CORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cora (CORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CORA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CORA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CORA, изучите текущую цену CORA!

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