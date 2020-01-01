Токеномика Comtech Gold (CGO) Откройте для себя ключевую информацию о Comtech Gold (CGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Comtech Gold (CGO) ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency. Официальный сайт: https://www.comtechgold.com/ Whitepaper: https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf Купить CGO сейчас!

Токеномика и анализ цен Comtech Gold (CGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Comtech Gold (CGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,54M $ 11,54M $ 11,54M Общее предложение: $ 109,00K $ 109,00K $ 109,00K Оборотное предложение: $ 109,00K $ 109,00K $ 109,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,54M $ 11,54M $ 11,54M Исторический максимум: $ 112,27 $ 112,27 $ 112,27 Исторический минимум: $ 51,61 $ 51,61 $ 51,61 Текущая цена: $ 105,89 $ 105,89 $ 105,89 Узнайте больше о цене Comtech Gold (CGO)

Токеномика Comtech Gold (CGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Comtech Gold (CGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CGO, изучите текущую цену CGO!

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