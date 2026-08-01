Сегодняшняя цена COLADA

Текущая цена COLADA (COLA) сегодня составляет $ 0 с изменением 15.36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COLA на USD составляет $ 0 за COLA.

На данный момент COLADA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 163,855, при оборотном предложении 999.86M COLA. В течение последних 24 часов, COLA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе COLA изменился на +0.02% за последний час и на +11.51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.50K.

Рыночная информация COLADA (COLA)

Рыночная капитализация $ 163.86K$ 163.86K $ 163.86K Объем (24Ч) $ 1.50K$ 1.50K $ 1.50K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 163.86K$ 163.86K $ 163.86K Оборотное предложение 999.86M 999.86M 999.86M Общее предложение 999,857,600.8220514 999,857,600.8220514 999,857,600.8220514

Текущая рыночная капитализация COLADA составляет $ 163.86K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.50K. Циркулируещее обращение COLA составляет 999.86M, а общее предложение – 999857600.8220514. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 163.86K.