Токеномика CoinCreate (CREA)

Токеномика CoinCreate (CREA)

Откройте для себя ключевую информацию о CoinCreate (CREA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CoinCreate (CREA)

CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place.

Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability

Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use

Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists

Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI

Официальный сайт:
https://coincreate.io/
Whitepaper:
https://docs.coincreate.io/

Токеномика и анализ цен CoinCreate (CREA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoinCreate (CREA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 963,98K
$ 963,98K$ 963,98K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 963,98K
$ 963,98K$ 963,98K
Исторический максимум:
$ 0,02841957
$ 0,02841957$ 0,02841957
Исторический минимум:
$ 0,00361937
$ 0,00361937$ 0,00361937
Текущая цена:
$ 0,00963977
$ 0,00963977$ 0,00963977

Токеномика CoinCreate (CREA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CoinCreate (CREA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CREA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CREA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CREA, изучите текущую цену CREA!

Прогноз цены CREA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.