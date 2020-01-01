Токеномика CoinCreate (CREA) Откройте для себя ключевую информацию о CoinCreate (CREA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CoinCreate (CREA) CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place. Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI Официальный сайт: https://coincreate.io/ Whitepaper: https://docs.coincreate.io/ Купить CREA сейчас!

Токеномика и анализ цен CoinCreate (CREA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CoinCreate (CREA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 963,98K $ 963,98K $ 963,98K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 963,98K $ 963,98K $ 963,98K Исторический максимум: $ 0,02841957 $ 0,02841957 $ 0,02841957 Исторический минимум: $ 0,00361937 $ 0,00361937 $ 0,00361937 Текущая цена: $ 0,00963977 $ 0,00963977 $ 0,00963977 Узнайте больше о цене CoinCreate (CREA)

Токеномика CoinCreate (CREA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CoinCreate (CREA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CREA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CREA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CREA, изучите текущую цену CREA!

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