Токеномика Codec Flow (CODEC) Откройте для себя ключевую информацию о Codec Flow (CODEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Codec Flow (CODEC) CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows. Официальный сайт: https://codecflow.ai/ Whitepaper: https://docs.codecflow.ai/ Купить CODEC сейчас!

Токеномика и анализ цен Codec Flow (CODEC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Codec Flow (CODEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,79M $ 4,79M $ 4,79M Общее предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Оборотное предложение: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,79M $ 4,79M $ 4,79M Исторический максимум: $ 0,00506224 $ 0,00506224 $ 0,00506224 Исторический минимум: $ 0,00136243 $ 0,00136243 $ 0,00136243 Текущая цена: $ 0,00517214 $ 0,00517214 $ 0,00517214 Узнайте больше о цене Codec Flow (CODEC)

Токеномика Codec Flow (CODEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Codec Flow (CODEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CODEC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CODEC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CODEC, изучите текущую цену CODEC!

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