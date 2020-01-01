Токеномика Codec Flow (CODEC)

Токеномика Codec Flow (CODEC)

Откройте для себя ключевую информацию о Codec Flow (CODEC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Codec Flow (CODEC)

CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.

Официальный сайт:
https://codecflow.ai/
Whitepaper:
https://docs.codecflow.ai/

Токеномика и анализ цен Codec Flow (CODEC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Codec Flow (CODEC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,79M
$ 4,79M$ 4,79M
Общее предложение:
$ 999,90M
$ 999,90M$ 999,90M
Оборотное предложение:
$ 999,90M
$ 999,90M$ 999,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,79M
$ 4,79M$ 4,79M
Исторический максимум:
$ 0,00506224
$ 0,00506224$ 0,00506224
Исторический минимум:
$ 0,00136243
$ 0,00136243$ 0,00136243
Текущая цена:
$ 0,00517214
$ 0,00517214$ 0,00517214

Токеномика Codec Flow (CODEC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Codec Flow (CODEC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CODEC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CODEC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CODEC, изучите текущую цену CODEC!

Прогноз цены CODEC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.