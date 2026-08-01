Какова текущая цена Cloud?

Cloud торгуется по цене ₽1.59519298482051200000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.62%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как CLOUD соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.62% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если CLOUD превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Cloud показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,LSDFi,Liquid Staking,Governance?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,LSDFi,Liquid Staking,Governance CLOUD демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Cloud?

Рыночная капитализация ₽955511434.2159281280000 ставит CLOUD на 1029-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽1.593991606155773440000 до ₽1.616169235840396160000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется CLOUD?

Cloud обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку CLOUD?

При наличии в обращении 599013117.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.