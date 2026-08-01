Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Clarity Protocol сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация FOLD составляет 56 624 USD. Отслеживайте обновления цен FOLD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Clarity Protocol сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация FOLD составляет 56 624 USD. Отслеживайте обновления цен FOLD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о FOLD

Информация о цене FOLD

Что такое FOLD

Официальный сайт FOLD

Токеномика FOLD

Прогноз цен FOLD

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Clarity Protocol

Цена Clarity Protocol (FOLD)

Не в листинге

Текущая цена 1 FOLD в USD:

$0,00006435
$0,00006435$0,00006435
+0,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Clarity Protocol (FOLD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 04:25:26 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Clarity Protocol

Текущая цена Clarity Protocol (FOLD) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FOLD на USD составляет $ 0 за FOLD.

На данный момент Clarity Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 56 624, при оборотном предложении 879,99M FOLD. В течение последних 24 часов, FOLD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00202191, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FOLD изменился на -- за последний час и на -31,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Clarity Protocol (FOLD)

$ 56,62K
$ 56,62K$ 56,62K

--
----

$ 64,35K
$ 64,35K$ 64,35K

879,99M
879,99M 879,99M

999 990 875,517014
999 990 875,517014 999 990 875,517014

Текущая рыночная капитализация Clarity Protocol составляет $ 56,62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FOLD составляет 879,99M, а общее предложение – 999990875.517014. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 64,35K.

История цен Clarity Protocol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00202191
$ 0,00202191$ 0,00202191

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,62%

-31,10%

-31,10%

История цен Clarity Protocol (FOLD) в USD

За сегодня изменение цены Clarity Protocol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Clarity Protocol на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Clarity Protocol на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Clarity Protocol на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,62%
30 дней$ 0-53,94%
60 дней$ 0-61,03%
90 дней----

Прогноз цены Clarity Protocol

Прогноз цены Clarity Protocol (FOLD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FOLD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Clarity Protocol (FOLD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Clarity Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Clarity Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FOLD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Clarity Protocol».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Clarity Protocol (FOLD)

Официальный веб-сайт

Категория :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Clarity Protocol

Какова текущая рыночная цена FOLD?

В настоящее время она оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -0.62% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у Clarity Protocol на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, FOLD демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов FOLD?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты FOLD. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для Clarity Protocol?

Он торговался в пределах ₽ и ₽, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность FOLD на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции FOLD в экосистему --.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Clarity Protocol

Страница обновлена: 2026-08-11 04:25:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Clarity Protocol (FOLD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Clarity Protocol

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,33603
$0,33603$0,33603

+572,06%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01398
$0,01398$0,01398

+11,57%

AurumX

AurumX

UMX

$0,18085
$0,18085$0,18085

-10,42%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,1998
$3,1998$3,1998

+77,65%

JMDT

JMDT

JMDT

$1,1799
$1,1799$1,1799

+10,09%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,33603
$0,33603$0,33603

+572,06%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,027225
$0,027225$0,027225

+82,75%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,1998
$3,1998$3,1998

+77,65%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0004862
$0,0004862$0,0004862

+55,83%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0188
$0,0188$0,0188

+34,28%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Ястребиная ФРС против роста ETF

Ястребиная ФРС против роста ETFЯстребиная ФРС против роста ETF

Приток 172M$ в ETF перед NFP: сигнал или ловушка?