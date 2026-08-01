Сегодняшняя цена Clarity Protocol

Текущая цена Clarity Protocol (FOLD) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FOLD на USD составляет $ 0 за FOLD.

На данный момент Clarity Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 56 624, при оборотном предложении 879,99M FOLD. В течение последних 24 часов, FOLD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00202191, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FOLD изменился на -- за последний час и на -31,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Clarity Protocol (FOLD)

Рыночная капитализация $ 56,62K$ 56,62K $ 56,62K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 64,35K$ 64,35K $ 64,35K Оборотное предложение 879,99M 879,99M 879,99M Общее предложение 999 990 875,517014 999 990 875,517014 999 990 875,517014

Текущая рыночная капитализация Clarity Protocol составляет $ 56,62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FOLD составляет 879,99M, а общее предложение – 999990875.517014. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 64,35K.