Цена Chumbi Valley (CHMB)
Текущая цена Chumbi Valley (CHMB) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 155,28K USD. Цена CHMB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Chumbi Valley:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Chumbi Valley в течение дня составляет -1,42%
- Оборотное предложение составляет 21,07B USD
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За сегодня изменение цены Chumbi Valley на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Chumbi Valley на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Chumbi Valley на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Chumbi Valley на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1,42%
|30 дней
|$ 0
|-50,57%
|60 дней
|$ 0
|-54,37%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Chumbi Valley: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-6,10%
-1,42%
-63,43%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.
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