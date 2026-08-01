Сегодняшняя цена CHONKY

Текущая цена CHONKY (CHONKY) сегодня составляет $ 0 с изменением 12,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHONKY на USD составляет $ 0 за CHONKY.

На данный момент CHONKY занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 253 827, при оборотном предложении 1000,00M CHONKY. В течение последних 24 часов, CHONKY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00217993, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CHONKY изменился на +0,32% за последний час и на -10,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,21K.

Рыночная информация CHONKY (CHONKY)

Рыночная капитализация $ 253,83K$ 253,83K $ 253,83K Объем (24Ч) $ 3,21K$ 3,21K $ 3,21K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 253,83K$ 253,83K $ 253,83K Оборотное предложение 1000,00M 1000,00M 1000,00M Общее предложение 999 999 250,8068373 999 999 250,8068373 999 999 250,8068373

Текущая рыночная капитализация CHONKY составляет $ 253,83K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,21K. Циркулируещее обращение CHONKY составляет 1000,00M, а общее предложение – 999999250.8068373. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 253,83K.