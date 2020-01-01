Токеномика Chiba Wan (CHIB) Откройте для себя ключевую информацию о Chiba Wan (CHIB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chiba Wan (CHIB) CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth. Официальный сайт: http://chibcoin.com Купить CHIB сейчас!

Токеномика и анализ цен Chiba Wan (CHIB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chiba Wan (CHIB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 72,97K $ 72,97K $ 72,97K Общее предложение: $ 200,00B $ 200,00B $ 200,00B Оборотное предложение: $ 200,00B $ 200,00B $ 200,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,97K $ 72,97K $ 72,97K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Chiba Wan (CHIB)

Токеномика Chiba Wan (CHIB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chiba Wan (CHIB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHIB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHIB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHIB, изучите текущую цену CHIB!

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