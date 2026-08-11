Какова сегодняшняя цена Meow on Zora (MEOW)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере --%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов MEOW находится в обращении?

Обращающееся предложение MEOW составляет 982865093.3828875, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Meow on Zora?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей MEOW. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Meow on Zora?

Рыночная капитализация составляет ₽4835740.6109486880000, что ставит Meow on Zora на 7921-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется MEOW?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Meow on Zora?

Недавнее изменение цены на --% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Meme,Base Ecosystem,Base Meme,Zora Creator и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.