Цена New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)
Текущая цена New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 710.50K USD. Цена HAGGIS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка New Born Haggis Pygmy Hippo:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 176.11K USD
- Изменение цены New Born Haggis Pygmy Hippo в течение дня составляет -5.18%
- Оборотное предложение составляет 999.86M USD
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За сегодня изменение цены New Born Haggis Pygmy Hippo на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены New Born Haggis Pygmy Hippo на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены New Born Haggis Pygmy Hippo на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены New Born Haggis Pygmy Hippo на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-5.18%
|30 дней
|$ 0
|-55.70%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен New Born Haggis Pygmy Hippo: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.33%
-5.18%
-18.30%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
"$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Though $Haggis has no specific utility beyond community engagement and trading, it is designed to embody the spirit of Haggis the hippo playful, lively, and uniting people through a shared cause. Our mission is to create a space for users to enjoy and support a coin inspired by real-world events that make a difference, promoting a sense of camaraderie around an iconic symbol from the animal kingdom.
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