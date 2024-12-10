PBTC

Purple Bitcoin (PBTC) переосмысливает инновации в сфере цифровых активов, сочетая базовые принципы дефицитности Bitcoin с современными возможностями сети Solana. Фиксированное предложение в 21 000 000 токенов дополняется инновационным дефляционным механизмом сжигания и обеспечивается неизменяемыми, отказоустойчивыми смарт-контрактами. Работая на платформе с алгоритмом доказательства доли (proof-of-stake), Purple Bitcoin обеспечивает молниеносные транзакции, сниженные комиссии и существенно меньшее энергопотребление, устанавливая новый стандарт устойчивых и высокопроизводительных криптовалют.

Название криптовалютыPBTC

МестоNo.3438

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение19 312 946

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.2751318968681968,2025-06-19

Наименьшая цена0.028456991217276392,2024-12-10

Публичный блокчейнSOL

