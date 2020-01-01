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Топ токенов категории Экосистема Optimism Superchain по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Optimism Superchain. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3379
+0.33%
+4.32%
+4.16%
$ 1.14B
$ 3.03M
2
OP
OP
OP
$ 0.09188
-0.03%
+3.17%
+3.92%
$ 198.74M
$ 413.10K
3
CELO
CELO
CELO
$ 0.06304
-0.72%
-1.17%
+4.09%
$ 37.99M
$ 913.99K
4
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3147
+0.09%
-0.81%
+4.52%
$ 22.23M
$ 202.26K
5
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.078077
+0.41%
+0.01%
+8.33%
$ 18.20M
$ 1.77M
6
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0291
+0.69%
-0.68%
+6.96%
$ 11.38M
$ 1.75M
7
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.004854
+0.08%
+1.48%
+6.41%
$ 2.68M
$ 9.59M
8
Mode
Mode
MODE
$ 0.00014231
+0.41%
+2.39%
+242.26%
$ 1.10M
$ 58.11
9
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.965E-5
0.00%
-0.20%
+1.32%
$ 896.47K
--
10
Ethernity Chain
Ethernity Chain
ERN
$ 0.01508581
0.00%
--
+6.91%
$ 452.57K
$ 358.78
11
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00036171
+0.13%
-0.03%
-3.79%
$ 169.23K
$ 596.07
12
Swan Chain
Swan Chain
SWAN
$ 0.00024346
0.00%
+0.03%
+0.26%
$ 96.02K
$ 160.33

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Optimism Superchain и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Optimism Superchain представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.44B.
Какой токен из категории Экосистема Optimism Superchain демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Optimism Superchain, отслеживаемых на MEXC, WLD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.32% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Optimism Superchain находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Экосистема Optimism Superchain, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Optimism Superchain относятся WLD, OP, CELO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Optimism Superchain?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Optimism Superchain составляет примерно $1.44B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Optimism Superchain, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.