Текущая цена DRESSdio сегодня составляет 0,061346 USD. Следите за обновлениями цены DRESS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DRESS прямо сейчас на MEXC.

Цена DRESSdio (DRESS)

Текущая цена 1 DRESS в USD:

$0,06133
$0,06133$0,06133
-13,70%1D
График цены DRESSdio (DRESS) в реальном времени
Информация о ценах DRESSdio (DRESS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,060769
$ 0,060769$ 0,060769
Мин 24Ч
$ 0,071125
$ 0,071125$ 0,071125
Макс 24Ч

$ 0,060769
$ 0,060769$ 0,060769

$ 0,071125
$ 0,071125$ 0,071125

$ 0,152477
$ 0,152477$ 0,152477

$ 0,03099864
$ 0,03099864$ 0,03099864

-0,52%

-13,74%

-18,72%

-18,72%

Текущая цена DRESSdio (DRESS) составляет $0,061346. За последние 24 часа DRESS торговался в диапазоне от $ 0,060769 до $ 0,071125, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DRESS за все время составляет $ 0,152477, а минимальная – $ 0,03099864.

Что касается краткосрочной динамики, DRESS изменился на -0,52% за последний час, на -13,74% за 24 часа и на -18,72% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация DRESSdio (DRESS)

$ 21,63M
$ 21,63M$ 21,63M

--
----

$ 122,66M
$ 122,66M$ 122,66M

352,68M
352,68M 352,68M

2 000 000 000,0
2 000 000 000,0 2 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация DRESSdio составляет $ 21,63M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DRESS составляет 352,68M, а общее предложение – 2000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 122,66M.

История цен DRESSdio (DRESS) в USD

За сегодня изменение цены DRESSdio на USD составило $ -0,00977909019133868.
За последние 30 дней изменение цены DRESSdio на USD составило $ -0,0096006305.
За последние 60 дней изменение цены DRESSdio на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DRESSdio на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00977909019133868-13,74%
30 дней$ -0,0096006305-15,64%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник DRESSdio (DRESS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены DRESSdio (USD)

Сколько будет стоить DRESSdio (DRESS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DRESSdio (DRESS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DRESSdio.

Проверьте прогноз цены DRESSdio!

DRESS на местную валюту

Токеномика DRESSdio (DRESS)

Понимание токеномики DRESSdio (DRESS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DRESS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DRESSdio (DRESS)

Сколько стоит DRESSdio (DRESS) на сегодня?
Актуальная цена DRESS в USD – 0,061346 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DRESS в USD?
Текущая цена DRESS в USD составляет $ 0,061346. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация DRESSdio?
Рыночная капитализация DRESS составляет $ 21,63M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DRESS?
Циркулирующее предложение DRESS составляет 352,68M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DRESS?
DRESS достиг максимальной цены (ATH) в 0,152477 USD.
Какова была минимальная цена DRESS за все время (ATL)?
DRESS достиг минимальной цены (ATL) в 0,03099864 USD.
Каков объем торгов DRESS?
Объем торгов за последние 24 часа для DRESS составляет -- USD.
Вырастет ли DRESS в цене в этом году?
DRESS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DRESS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:37:54 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.