Что такое DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms. DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены DRESSdio (USD)

Сколько будет стоить DRESSdio (DRESS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов DRESSdio (DRESS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для DRESSdio.

Проверьте прогноз цены DRESSdio!

DRESS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика DRESSdio (DRESS)

Понимание токеномики DRESSdio (DRESS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DRESS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DRESSdio (DRESS) Сколько стоит DRESSdio (DRESS) на сегодня? Актуальная цена DRESS в USD – 0,061346 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DRESS в USD? $ 0,061346 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DRESS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DRESSdio? Рыночная капитализация DRESS составляет $ 21,63M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DRESS? Циркулирующее предложение DRESS составляет 352,68M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DRESS? DRESS достиг максимальной цены (ATH) в 0,152477 USD . Какова была минимальная цена DRESS за все время (ATL)? DRESS достиг минимальной цены (ATL) в 0,03099864 USD . Каков объем торгов DRESS? Объем торгов за последние 24 часа для DRESS составляет -- USD . Вырастет ли DRESS в цене в этом году? DRESS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DRESS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии DRESSdio (DRESS)