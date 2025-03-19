ATN

Athene Network – это пионерская платформа, которая интегрирует искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн-технологии для продвижения инноваций в области данных и децентрализованных решений. Основанная в 2023 году, она фокусируется на создании многоязычной сети сбора данных из социальных медиа, давая пользователям по всему миру возможность участвовать в добыче данных и обучении ИИ через децентрализованный подход.

Название криптовалютыATN

МестоNo.5071

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение2,100,000,000

Общее предложение2,100,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум67618.3066592308,2025-03-19

Наименьшая цена0.000924830446537019,2025-05-11

Публичный блокчейнETH

ВведениеAthene Network – это пионерская платформа, которая интегрирует искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн-технологии для продвижения инноваций в области данных и децентрализованных решений. Основанная в 2023 году, она фокусируется на создании многоязычной сети сбора данных из социальных медиа, давая пользователям по всему миру возможность участвовать в добыче данных и обучении ИИ через децентрализованный подход.

Сектор

Соцсети

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