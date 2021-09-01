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Open Rights Exchange

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ORE
Токен ORE — это собственный цифровой актив, на котором работает сеть Open Rights Exchange (ORE) — протокол с открытым исходным кодом и децентрализованная цепочка блоков, специально созданные для обеспечения цифровой идентификации с защитой конфиденциальности с помощью комплексных инструментов разработчика. Сеть ORE поддерживает быстрорастущие инструменты, решающие проблему масштабного внедрения web3. ORE ID от AIKON позволяет пользователям использовать преимущества многих блокчейнов, включая Ethereum, Algorand, Avalanche, Polygon, Telos и WAX. После запуска в 2018 году ORE ID был интегрирован в некоторые из ведущих в отрасли предприятий и децентрализованных приложений (dApps), включая RFox, NFT Battle Miners, EarnFi, Exotopia и другие. ORE ID используется в 12 странах, и множество новых клиентов выбирают ORE ID в качестве своего децентрализованного решения для идентификации, включая два блокчейна, выбравших его в качестве своего официального облачного кошелька. Любой, кто использует сеть ORE, использует токены ORE для хранения данных, таких как их децентрализованная личность, в блокчейне. Каждый раз, когда компания создает новую учетную запись в сети ORE для своих пользователей, она должна использовать токены ORE. Это похоже на аренду серверов в облаке.
Обзор
Название криптовалюты
ORE
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Макс. предложение
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