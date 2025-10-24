Что такое TruFin Staked INJ (TRUINJ)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral. TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

Источник TruFin Staked INJ (TRUINJ) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TruFin Staked INJ (TRUINJ) Сколько стоит TruFin Staked INJ (TRUINJ) на сегодня? Актуальная цена TRUINJ в USD – 8,44 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TRUINJ в USD? $ 8,44 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TRUINJ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация TruFin Staked INJ? Рыночная капитализация TRUINJ составляет $ 11,73M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TRUINJ? Циркулирующее предложение TRUINJ составляет 1,39M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TRUINJ? TRUINJ достиг максимальной цены (ATH) в 16,29 USD . Какова была минимальная цена TRUINJ за все время (ATL)? TRUINJ достиг минимальной цены (ATL) в 4,75 USD . Каков объем торгов TRUINJ? Объем торгов за последние 24 часа для TRUINJ составляет -- USD . Вырастет ли TRUINJ в цене в этом году? TRUINJ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TRUINJ для более подробного анализа.

