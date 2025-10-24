Что такое BETA (BETA)

The $BETA token is a fundamental component of the FLOW ecosystem, designed to enhance user interaction, reward engagement, and provide additional value within the digital collectible space. Originating as a Flow Cadence token created on Toucans, it has evolved through a strategic relaunch on Flow EVM, expanding its capabilities and utility within the ecosystem. Current holders of the Flow Cadence $BETA.C can redeem their token for the new $BETA.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BETA (BETA) Сколько стоит BETA (BETA) на сегодня? Актуальная цена BETA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BETA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BETA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BETA? Рыночная капитализация BETA составляет $ 83,11K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BETA? Циркулирующее предложение BETA составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BETA? BETA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BETA за все время (ATL)? BETA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BETA? Объем торгов за последние 24 часа для BETA составляет -- USD . Вырастет ли BETA в цене в этом году? BETA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BETA для более подробного анализа.

