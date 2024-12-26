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Цена Euro Tether (EURT)

USD

График цены Euro Tether (EURT) в реальном времени

$1.037
$1.037$1.037
+0.10%(1D)

Цена Euro Tether (EURT) сегодня

Текущая цена Euro Tether (EURT) сегодня составляет 1.042 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 26.65M USD. Цена EURT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Euro Tether:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.70M USD
- Изменение цены Euro Tether в течение дня составляет +0.42%
- Оборотное предложение составляет 25.64M USD

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Ценовые показатели Euro Tether (EURT) - USD

За сегодня изменение цены Euro Tether на USD составило $ +0.00439019.
За последние 30 дней изменение цены Euro Tether на USD составило $ -0.0011298406.
За последние 60 дней изменение цены Euro Tether на USD составило $ -0.0309900178.
За последние 90 дней изменение цены Euro Tether на USD составило $ -0.0571532305548433.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00439019+0.42%
30 дней$ -0.0011298406-0.10%
60 дней$ -0.0309900178-2.97%
90 дней$ -0.0571532305548433-5.19%

Анализ цен Euro Tether (EURT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Euro Tether: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

+0.43%

+0.42%

-0.40%

Рыночная информация Euro Tether (EURT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 26.65M
$ 26.65M$ 26.65M

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

25.64M
25.64M 25.64M

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Источник Euro Tether (EURT)

Официальный веб-сайт

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EURT на местную валюту

1 EURT к AUD
A$1.6672
1 EURT к GBP
0.80234
1 EURT к EUR
1.00032
1 EURT к USD
$1.042
1 EURT к MYR
RM4.66816
1 EURT к TRY
36.69924
1 EURT к JPY
¥163.98996
1 EURT к RUB
104.11664
1 EURT к INR
88.94512
1 EURT к IDR
Rp16,806.44926
1 EURT к PHP
61.12372
1 EURT к EGP
￡E.52.99612
1 EURT к BRL
R$6.6167
1 EURT к CAD
C$1.49006
1 EURT к BDT
124.3106
1 EURT к NGN
1,610.50478
1 EURT к UAH
43.61812
1 EURT к VES
Bs53.142
1 EURT к PKR
Rs289.60306
1 EURT к KZT
539.05786
1 EURT к THB
฿35.55304
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