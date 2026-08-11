Какова текущая цена PLUS?

PLUS оценивается в ₽511.747457175360000, за сегодняшний день она изменилась на --%.

Насколько быстро растёт сообщество PLUS?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену PLUS?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль PLUS в секторе Base Ecosystem,Crypto Card Issuer. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов PLUS?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как PLUS соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽1112.527001198480000, а ATL — ₽16.5919149613169680000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 20000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.