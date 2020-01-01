Токеномика Cartel Coin (CARTEL)
Информация о Cartel Coin (CARTEL)
Cartel Solana is a family of veteran SOL memecoin traders, slowly becoming the go-to place for new SOL memecoin users. After reaching a market cap of 1.5M$ within hours fo launch, Cartel has shown one of the fastest growth of memecoins on twitter, reaching 4K followers within a day. $CARTEL, despite being in the memecoin scene, is a serious DAO that holders can network in, to exchange information about other projects and to earn $CARTEL. $CARTEL is the foundation of our ecosystem, you can use it to enter our private alpha groups, earn it by raiding, and much more. Founded by Cartel Guzman, a famous SOL alpha caller.
Utility: alpha calls, raiding platforms, social media growth tools.
Токеномика и анализ цен Cartel Coin (CARTEL)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cartel Coin (CARTEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Cartel Coin (CARTEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Cartel Coin (CARTEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CARTEL, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CARTEL.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CARTEL, изучите текущую цену CARTEL!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.