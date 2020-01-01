Токеномика Cartel Coin (CARTEL) Откройте для себя ключевую информацию о Cartel Coin (CARTEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cartel Coin (CARTEL) Cartel Solana is a family of veteran SOL memecoin traders, slowly becoming the go-to place for new SOL memecoin users. After reaching a market cap of 1.5M$ within hours fo launch, Cartel has shown one of the fastest growth of memecoins on twitter, reaching 4K followers within a day. $CARTEL, despite being in the memecoin scene, is a serious DAO that holders can network in, to exchange information about other projects and to earn $CARTEL. $CARTEL is the foundation of our ecosystem, you can use it to enter our private alpha groups, earn it by raiding, and much more. Founded by Cartel Guzman, a famous SOL alpha caller. Utility: alpha calls, raiding platforms, social media growth tools. Официальный сайт: https://cartelsolana.com/ Купить CARTEL сейчас!

Токеномика и анализ цен Cartel Coin (CARTEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cartel Coin (CARTEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 984.01M $ 984.01M $ 984.01M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24.72K $ 24.72K $ 24.72K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Cartel Coin (CARTEL)

Токеномика Cartel Coin (CARTEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cartel Coin (CARTEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CARTEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CARTEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CARTEL, изучите текущую цену CARTEL!

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