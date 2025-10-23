Что такое CaoCao (CAOCAO)

CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the "Three Kingdoms Community." The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy. With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

Источник CaoCao (CAOCAO) Официальный веб-сайт

Прогноз цены CaoCao (USD)

Сколько будет стоить CaoCao (CAOCAO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CaoCao (CAOCAO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CaoCao.

Проверьте прогноз цены CaoCao!

CAOCAO на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика CaoCao (CAOCAO)

Понимание токеномики CaoCao (CAOCAO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CAOCAO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CaoCao (CAOCAO) Сколько стоит CaoCao (CAOCAO) на сегодня? Актуальная цена CAOCAO в USD – 0,083782 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CAOCAO в USD? $ 0,083782 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CAOCAO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CaoCao? Рыночная капитализация CAOCAO составляет $ 2,55M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CAOCAO? Циркулирующее предложение CAOCAO составляет 30,40M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CAOCAO? CAOCAO достиг максимальной цены (ATH) в 0,294909 USD . Какова была минимальная цена CAOCAO за все время (ATL)? CAOCAO достиг минимальной цены (ATL) в 0,063527 USD . Каков объем торгов CAOCAO? Объем торгов за последние 24 часа для CAOCAO составляет -- USD . Вырастет ли CAOCAO в цене в этом году? CAOCAO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CAOCAO для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии CaoCao (CAOCAO)