Токеномика CAD Coin (CADC) Откройте для себя ключевую информацию о CAD Coin (CADC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CAD Coin (CADC) CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars Официальный сайт: https://paytrie.com/cadc Купить CADC сейчас!

Токеномика и анализ цен CAD Coin (CADC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CAD Coin (CADC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 563,15K $ 563,15K $ 563,15K Общее предложение: $ 761,97K $ 761,97K $ 761,97K Оборотное предложение: $ 761,97K $ 761,97K $ 761,97K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 563,15K $ 563,15K $ 563,15K Исторический максимум: $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 Исторический минимум: $ 0,481646 $ 0,481646 $ 0,481646 Текущая цена: $ 0,739666 $ 0,739666 $ 0,739666 Узнайте больше о цене CAD Coin (CADC)

Токеномика CAD Coin (CADC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CAD Coin (CADC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CADC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CADC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CADC, изучите текущую цену CADC!

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