Токеномика Burt (BURT) Откройте для себя ключевую информацию о Burt (BURT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Burt (BURT) Burt is a 100% fair launched KRC20 meme coin on the Kaspa blockchain. No pre minting, no team token allocation. Burt was just an average Martian chilling on his moon crater, sipping cosmic cocktails and binge-watching Earth's satellite TV. But one fateful night, while scrolling through Earth's memes, Burt stumbled upon something revolutionary: crypto. The idea of decentralized moon bucks got Burt so excited, he packed his space fanny pack, hopped on his trusty space scooter, and charted a course straight for Earth to cash in on the $KAS craze. Официальный сайт: https://www.burtonkas.xyz/ Купить BURT сейчас!

Токеномика и анализ цен Burt (BURT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Burt (BURT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Исторический максимум: $ 0,0089153 $ 0,0089153 $ 0,0089153 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00115248 $ 0,00115248 $ 0,00115248 Узнайте больше о цене Burt (BURT)

Токеномика Burt (BURT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Burt (BURT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BURT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BURT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BURT, изучите текущую цену BURT!

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