Токеномика BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Откройте для себя ключевую информацию о BTC Standard Hashrate Token (BTCST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Официальный сайт: https://www.1-b.tc/ Купить BTCST сейчас!

Токеномика и анализ цен BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BTC Standard Hashrate Token (BTCST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 182,45K $ 182,45K $ 182,45K Общее предложение: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Оборотное предложение: $ 7,29M $ 7,29M $ 7,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 375,52K $ 375,52K $ 375,52K Исторический максимум: $ 91,94 $ 91,94 $ 91,94 Исторический минимум: $ 0,01930527 $ 0,01930527 $ 0,01930527 Текущая цена: $ 0,02501508 $ 0,02501508 $ 0,02501508 Узнайте больше о цене BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Токеномика BTC Standard Hashrate Token (BTCST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BTC Standard Hashrate Token (BTCST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTCST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTCST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTCST, изучите текущую цену BTCST!

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