Токеномика Bro the cat (BRO) Откройте для себя ключевую информацию о Bro the cat (BRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bro the cat (BRO) “Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral. Официальный сайт: https://pump.fun/33rVymHHPxfMvg4EHKBRF3h8a37cG7Et3eQWZzAkpump Купить BRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Bro the cat (BRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bro the cat (BRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 165,42K $ 165,42K $ 165,42K Общее предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M Оборотное предложение: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 165,42K $ 165,42K $ 165,42K Исторический максимум: $ 0,00726825 $ 0,00726825 $ 0,00726825 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00016598 $ 0,00016598 $ 0,00016598 Узнайте больше о цене Bro the cat (BRO)

Токеномика Bro the cat (BRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bro the cat (BRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRO, изучите текущую цену BRO!

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