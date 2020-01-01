Токеномика Brian (BRIAN) Откройте для себя ключевую информацию о Brian (BRIAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brian (BRIAN) Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future. Официальный сайт: https://brianarmbase.com/ Купить BRIAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Brian (BRIAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brian (BRIAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,16M $ 3,16M $ 3,16M Общее предложение: $ 972,03M $ 972,03M $ 972,03M Оборотное предложение: $ 972,03M $ 972,03M $ 972,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,16M $ 3,16M $ 3,16M Исторический максимум: $ 0,00823332 $ 0,00823332 $ 0,00823332 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00324931 $ 0,00324931 $ 0,00324931 Узнайте больше о цене Brian (BRIAN)

Токеномика Brian (BRIAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brian (BRIAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRIAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRIAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRIAN, изучите текущую цену BRIAN!

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