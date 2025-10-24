Что такое BOOPI (BOOPI)

$BOOPI is the first female dog launched on boop.fun, The founder Mroriginalkhan noticed a lot of female growth in the web3/crypto. Female influencers, female founders, Community, etc. The Idea of $BOOPI is greater than meme coin, $BOOPI is a statement, & $BOOPI is a brand that is pure community vibes! $BOOPI community is full of creators, builders, and more. The team of $BOOPI consist of OGs in the web3/crypto space. The build for for $BOOPI the first female dog is gonna be forever.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены BOOPI (USD)

Сколько будет стоить BOOPI (BOOPI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BOOPI (BOOPI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BOOPI.

Токеномика BOOPI (BOOPI)

Понимание токеномики BOOPI (BOOPI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOOPI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BOOPI (BOOPI) Сколько стоит BOOPI (BOOPI) на сегодня? Актуальная цена BOOPI в USD – 0,00003874 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BOOPI в USD? $ 0,00003874 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BOOPI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BOOPI? Рыночная капитализация BOOPI составляет $ 36,71K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BOOPI? Циркулирующее предложение BOOPI составляет 947,57M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BOOPI? BOOPI достиг максимальной цены (ATH) в 0,0011365 USD . Какова была минимальная цена BOOPI за все время (ATL)? BOOPI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00003598 USD . Каков объем торгов BOOPI? Объем торгов за последние 24 часа для BOOPI составляет -- USD . Вырастет ли BOOPI в цене в этом году? BOOPI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOOPI для более подробного анализа.

