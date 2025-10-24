Текущая цена Bonk Computer Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BCT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BCT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Bonk Computer Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BCT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BCT прямо сейчас на MEXC.

Цена Bonk Computer Token (BCT)

Текущая цена 1 BCT в USD:

--
----
+4,40%1D
График цены Bonk Computer Token (BCT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:40:06 (UTC+8)

Информация о ценах Bonk Computer Token (BCT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,28%

+4,47%

-6,59%

-6,59%

Текущая цена Bonk Computer Token (BCT) составляет --. За последние 24 часа BCT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BCT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BCT изменился на +0,28% за последний час, на +4,47% за 24 часа и на -6,59% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Bonk Computer Token (BCT)

$ 10,26K
$ 10,26K$ 10,26K

--
----

$ 10,26K
$ 10,26K$ 10,26K

999,98M
999,98M 999,98M

999 976 673,570317
999 976 673,570317 999 976 673,570317

Текущая рыночная капитализация Bonk Computer Token составляет $ 10,26K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BCT составляет 999,98M, а общее предложение – 999976673.570317. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,26K.

История цен Bonk Computer Token (BCT) в USD

За сегодня изменение цены Bonk Computer Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bonk Computer Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bonk Computer Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bonk Computer Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,47%
30 дней$ 0-38,99%
60 дней$ 0-76,46%
90 дней$ 0--

Что такое Bonk Computer Token (BCT)

Bonk Computer is a browser-native community application built on Solana that provides access to secure, token-gated virtual machines. Using $BCT, and in some cases $BONK or $SOL, users can launch decentralized compute environments without creating accounts, access is granted through wallet holdings. The platform includes persistent storage, shared VM sessions, and real-time collaboration tools. Designed to operate without centralized infrastructure, Bonk Computer is built and maintained by its own community. The platform continues to expand through community development and open-source contributions.

Источник Bonk Computer Token (BCT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bonk Computer Token (USD)

Сколько будет стоить Bonk Computer Token (BCT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bonk Computer Token (BCT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bonk Computer Token.

Токеномика Bonk Computer Token (BCT)

Понимание токеномики Bonk Computer Token (BCT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BCT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bonk Computer Token (BCT)

Сколько стоит Bonk Computer Token (BCT) на сегодня?
Актуальная цена BCT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BCT в USD?
Текущая цена BCT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Bonk Computer Token?
Рыночная капитализация BCT составляет $ 10,26K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BCT?
Циркулирующее предложение BCT составляет 999,98M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BCT?
BCT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BCT за все время (ATL)?
BCT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BCT?
Объем торгов за последние 24 часа для BCT составляет -- USD.
Вырастет ли BCT в цене в этом году?
BCT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BCT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:40:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bonk Computer Token (BCT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.