Какова текущая цена Bloom Terminal?

Bloom Terminal торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -3.23%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как BLOOM соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -3.23% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если BLOOM превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Bloom Terminal показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem BLOOM демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Bloom Terminal?

Рыночная капитализация ₽3160739.8992059968000 ставит BLOOM на 7262-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется BLOOM?

Bloom Terminal обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку BLOOM?

При наличии в обращении 85500000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.