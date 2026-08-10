Сегодняшняя цена Wo Ta Ma Lai Le

Текущая цена Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) сегодня составляет ₽ 0,009364 с изменением 0,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 我踏马来了 на RUB составляет ₽ 0,009364 за 我踏马来了.

На данный момент Wo Ta Ma Lai Le занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- 我踏马来了. В течение последних 24 часов, 我踏马来了 торговался в диапазоне от ₽ 0,009232 (минимум) до ₽ 0,009767 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе 我踏马来了 изменился на +0,92% за последний час и на +11,90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,18K.

Рыночная информация Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 58,18K₽ 58,18K ₽ 58,18K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Wo Ta Ma Lai Le составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,18K. Циркулируещее обращение 我踏马来了 составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.