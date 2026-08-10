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Текущая цена Wo Ta Ma Lai Le сегодня составляет 0,009364 RUB. Рыночная капитализация 我踏马来了 составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен 我踏马来了 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wo Ta Ma Lai Le сегодня составляет 0,009364 RUB. Рыночная капитализация 我踏马来了 составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен 我踏马来了 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Wo Ta Ma Lai Le Курс (我踏马来了)

Текущая цена 1 我踏马来了 в RUB:

₽0,77477736
₽0,77477736₽0,77477736
-0,74%1D
RUB
График цены Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:17:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wo Ta Ma Lai Le

Текущая цена Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) сегодня составляет ₽ 0,009364 с изменением 0,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 我踏马来了 на RUB составляет ₽ 0,009364 за 我踏马来了.

На данный момент Wo Ta Ma Lai Le занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- 我踏马来了. В течение последних 24 часов, 我踏马来了 торговался в диапазоне от ₽ 0,009232 (минимум) до ₽ 0,009767 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе 我踏马来了 изменился на +0,92% за последний час и на +11,90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,18K.

Рыночная информация Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

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₽ 58,18K
₽ 58,18K₽ 58,18K

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

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BSC

Текущая рыночная капитализация Wo Ta Ma Lai Le составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,18K. Циркулируещее обращение 我踏马来了 составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Wo Ta Ma Lai Le в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,009232
₽ 0,009232₽ 0,009232
Мин 24Ч
₽ 0,009767
₽ 0,009767₽ 0,009767
Макс 24Ч

₽ 0,009232
₽ 0,009232₽ 0,009232

₽ 0,009767
₽ 0,009767₽ 0,009767

--
----

--
----

+0,92%

-0,74%

+11,90%

+11,90%

История цен Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) в RUB

Отслеживайте изменения цены Wo Ta Ma Lai Le за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0057761-0,74%
30 дней₽ +0,00148+18,77%
60 дней₽ +0,000945+11,22%
90 дней₽ -0,000843-8,26%
Изменение цены Wo Ta Ma Lai Le сегодня

Сегодня для 我踏马来了 зафиксировано изменение ₽ -0,0057761 (-0,74%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Wo Ta Ma Lai Le за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00148 (+18,77%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Wo Ta Ma Lai Le за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то 我踏马来了 изменился на ₽ +0,000945 (+11,22%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Wo Ta Ma Lai Le за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000843 (-8,26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)?

Просмотеть страницу истории цен Wo Ta Ma Lai Le.

Анализ по Wo Ta Ma Lai Le

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Wo Ta Ma Lai Le, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Wo Ta Ma Lai Le?

На цены токенов Wo Ta Ma Lai Le влияют несколько факторов:

1. Настроения на рынке и ажиотаж в сообществе
2. Объём торгов и ликвидность на биржах
3. Популярность в социальных сетях и эффект вирусного маркетинга
4. Движения крупных инвесторов и активность владельцев больших пакетов
5. Общие тренды на криптовалютном рынке
6. Результаты сектора мем-токенов
7. Включение в листинги и исключения с бирж
8. Регуляторные новости, затрагивающие мем-токены
9. Уровень вовлечённости сообщества и количество держателей
10. Рыночные манипуляции и схемы «памп-дамп»

Как мем-токен, цена таких активов отличается высокой волатильностью и спекулятивным характером.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Wo Ta Ma Lai Le?

Люди хотят узнать сегодняшнюю цену «Wo Ta Ma Lai Le», поскольку это, вероятно, мем-криптовалюта или токен, который привлёк внимание в криптосообществах. Трейдеры и инвесторы отслеживают её курс в поисках возможной прибыли, изучают рыночные тренды или просто интересуются ею ради развлечения, ведь мем-коины могут быть крайне волатильными.

Прогноз цены Wo Ta Ma Lai Le

Прогноз цены Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена 我踏马来了 в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wo Ta Ma Lai Le потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wo Ta Ma Lai Le достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены 我踏马来了, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wo Ta Ma Lai Le».

Как купить и инвестировать Wo Ta Ma Lai Le в Россия

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Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
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Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
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Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
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Завершите покупку

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Руководство по покупке Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

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Что такое Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Название токена происходит от китайского сленгового мема – «我踏马来了» является игрой слов для фразы «我他妈来了» и имеет шутливый и категоричный тон.

Источники Wo Ta Ma Lai Le

Для более глубокого понимания Wo Ta Ma Lai Le рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:17:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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我踏马来了 USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
我踏马来了/USDT
₽0,77097132
₽0,77097132₽0,77097132
-1,24%
6.18M (USDT)

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