Токеномика Binance Staked SOL (BNSOL)

Токеномика Binance Staked SOL (BNSOL)

Откройте для себя ключевую информацию о Binance Staked SOL (BNSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Binance Staked SOL (BNSOL)

Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost.

In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.

Официальный сайт:
https://www.binance.com/en/solana-staking

Токеномика и анализ цен Binance Staked SOL (BNSOL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Binance Staked SOL (BNSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,44B
$ 1,44B$ 1,44B
Общее предложение:
$ 8,63M
$ 8,63M$ 8,63M
Оборотное предложение:
$ 8,63M
$ 8,63M$ 8,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,44B
$ 1,44B$ 1,44B
Исторический максимум:
$ 297,96
$ 297,96$ 297,96
Исторический минимум:
$ 100,21
$ 100,21$ 100,21
Текущая цена:
$ 166,07
$ 166,07$ 166,07

Токеномика Binance Staked SOL (BNSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Binance Staked SOL (BNSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BNSOL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BNSOL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNSOL, изучите текущую цену BNSOL!

Прогноз цены BNSOL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.