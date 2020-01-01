Токеномика Binance Staked SOL (BNSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Binance Staked SOL (BNSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Binance Staked SOL (BNSOL) Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities. Официальный сайт: https://www.binance.com/en/solana-staking Купить BNSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Binance Staked SOL (BNSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Binance Staked SOL (BNSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,44B $ 1,44B $ 1,44B Общее предложение: $ 8,63M $ 8,63M $ 8,63M Оборотное предложение: $ 8,63M $ 8,63M $ 8,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,44B $ 1,44B $ 1,44B Исторический максимум: $ 297,96 $ 297,96 $ 297,96 Исторический минимум: $ 100,21 $ 100,21 $ 100,21 Текущая цена: $ 166,07 $ 166,07 $ 166,07 Узнайте больше о цене Binance Staked SOL (BNSOL)

Токеномика Binance Staked SOL (BNSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Binance Staked SOL (BNSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNSOL, изучите текущую цену BNSOL!

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