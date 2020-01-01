Токеномика Berachain Staked ETH (BERAETH) Откройте для себя ключевую информацию о Berachain Staked ETH (BERAETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Berachain Staked ETH (BERAETH) beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network. beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would. Официальный сайт: https://berachain.dinero.xyz/ Купить BERAETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Berachain Staked ETH (BERAETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Berachain Staked ETH (BERAETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,41M $ 11,41M $ 11,41M Общее предложение: $ 4,60K $ 4,60K $ 4,60K Оборотное предложение: $ 4,60K $ 4,60K $ 4,60K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,41M $ 11,41M $ 11,41M Исторический максимум: $ 2 886,07 $ 2 886,07 $ 2 886,07 Исторический минимум: $ 1 303,45 $ 1 303,45 $ 1 303,45 Текущая цена: $ 2 480,97 $ 2 480,97 $ 2 480,97 Узнайте больше о цене Berachain Staked ETH (BERAETH)

Токеномика Berachain Staked ETH (BERAETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Berachain Staked ETH (BERAETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BERAETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BERAETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BERAETH, изучите текущую цену BERAETH!

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