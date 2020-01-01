Токеномика BeethovenX sFTMX (SFTMX) Откройте для себя ключевую информацию о BeethovenX sFTMX (SFTMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BeethovenX sFTMX (SFTMX) Our liquid staking solution allows users to stake FTM and get a fungible liquid token(sFTMX) back that shows their claim to the underlying staked assets. We work with the ecosystem projects to ensure wide usability of these tokens on DEXs, lending/borrowing protocols, yield aggregators and more. Официальный сайт: https://beets.fi/sftmx Купить SFTMX сейчас!

Токеномика и анализ цен BeethovenX sFTMX (SFTMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BeethovenX sFTMX (SFTMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,19M $ 7,19M $ 7,19M Общее предложение: $ 19,82M $ 19,82M $ 19,82M Оборотное предложение: $ 19,82M $ 19,82M $ 19,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,19M $ 7,19M $ 7,19M Исторический максимум: $ 1,67 $ 1,67 $ 1,67 Исторический минимум: $ 0,171647 $ 0,171647 $ 0,171647 Текущая цена: $ 0,36254 $ 0,36254 $ 0,36254 Узнайте больше о цене BeethovenX sFTMX (SFTMX)

Токеномика BeethovenX sFTMX (SFTMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BeethovenX sFTMX (SFTMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFTMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFTMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFTMX, изучите текущую цену SFTMX!

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