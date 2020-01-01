Токеномика Beeg Blue Whale (BEEG) Откройте для себя ключевую информацию о Beeg Blue Whale (BEEG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Beeg Blue Whale (BEEG) Its goal is to create and keep a unique community in the Sui ecosystem, and it promises to entertain people and get them to create more memes and create a good vibe with those memes. In the later stages, the BEEG token will provide a utility for itself by providing visual and audio material for other meme projects in the ecosystem and turn it into a financial product. Now it is used more as a tool for community building, development and expansion. The entire supply of Beeg Blue Whale Token is in circulation. There is no team allocation. Официальный сайт: https://beegbwhale.com/ Купить BEEG сейчас!

Токеномика и анализ цен Beeg Blue Whale (BEEG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beeg Blue Whale (BEEG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 169,82K $ 169,82K $ 169,82K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 169,82K $ 169,82K $ 169,82K Исторический максимум: $ 0,00119258 $ 0,00119258 $ 0,00119258 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Beeg Blue Whale (BEEG)

Токеномика Beeg Blue Whale (BEEG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Beeg Blue Whale (BEEG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEEG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEEG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEEG, изучите текущую цену BEEG!

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