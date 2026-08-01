Какова текущая цена Beamable Network Token?

Beamable Network Token торгуется по цене ₽0.199051056621289040000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 20.19%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как BMB соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 20.19% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если BMB превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Beamable Network Token показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,DePIN?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,DePIN BMB демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Beamable Network Token?

Рыночная капитализация ₽39939494.8923863200000 ставит BMB на 3580-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.157545644436698000000 до ₽0.208635098911371440000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется BMB?

Beamable Network Token обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку BMB?

При наличии в обращении 200649771.12668368 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.