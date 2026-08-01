Что сейчас торгуется у Basis Cash?

Текущая цена: ₽0.154816324665096080000, с изменением цены за последние 24 часа на -2.91%.

Привлекает ли BAC внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Seigniorage,Ethereum Ecosystem,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio.

Насколько ликвиден рынок Basis Cash?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно BAC?

При наличии 54575249.82699095 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Basis Cash соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽75639.117211946960000 и ATL — ₽0.097498364955064640000 служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Basis Cash?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Basis Cash.