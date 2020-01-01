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Топ токенов категории Сеньораж по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Сеньораж. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005054
+0.16%
-0.90%
+0.52%
$ 28.13M
$ 11.87M
2
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3109
-0.48%
-4.19%
+16.19%
$ 27.42M
$ 196.81K
3
Basis Cash
Basis Cash
BAC
$ 0.00206689
0.00%
-0.02%
-6.22%
$ 112.80K
$ 690.92

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Сеньораж и почему они так популярны?
Токены категории Сеньораж представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 3 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $55.66M.
Какой токен из категории Сеньораж демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Сеньораж, отслеживаемых на MEXC, BAC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.03% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Сеньораж находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 3 токенов категории Сеньораж, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Сеньораж относятся USTC, FRAX, BAC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Сеньораж?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Сеньораж составляет примерно $55.66M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Сеньораж, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.