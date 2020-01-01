Токеномика Baby Pepe (BABYPEPE) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Pepe (BABYPEPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Pepe (BABYPEPE) Baby Pepe 0x69babe is a unique meme coin which shares a unique relationship with its father Pepe! Sharing the 0x69 contract address and living on the Ethereum blockchain, Baby Pepe is destined to follow in his fathers footsteps! Baby Pepe 0x69babe is a community takeover project after he was abandoned by his original maker! There is a committed team in place all striving to grow and nurture a strong community within the Pepe-Verse!! Официальный сайт: https://babypepe.com/ Купить BABYPEPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Pepe (BABYPEPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Pepe (BABYPEPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Исторический максимум: $ 0,00004945 $ 0,00004945 $ 0,00004945 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Baby Pepe (BABYPEPE)

Токеномика Baby Pepe (BABYPEPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Pepe (BABYPEPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYPEPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYPEPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYPEPE, изучите текущую цену BABYPEPE!

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