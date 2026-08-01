Сегодняшняя цена Baby Cupsey

Текущая цена Baby Cupsey (BABYCUPSEY) сегодня составляет $ 0 с изменением 14,20% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BABYCUPSEY на USD составляет $ 0 за BABYCUPSEY.

На данный момент Baby Cupsey занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 25 031, при оборотном предложении 999,21M BABYCUPSEY. В течение последних 24 часов, BABYCUPSEY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BABYCUPSEY изменился на -8,48% за последний час и на +199,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Baby Cupsey (BABYCUPSEY)

Рыночная капитализация $ 25,03K$ 25,03K $ 25,03K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 25,03K$ 25,03K $ 25,03K Оборотное предложение 999,21M 999,21M 999,21M Общее предложение 999 210 251,054285 999 210 251,054285 999 210 251,054285

Текущая рыночная капитализация Baby Cupsey составляет $ 25,03K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BABYCUPSEY составляет 999,21M, а общее предложение – 999210251.054285. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,03K.