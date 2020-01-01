Токеномика AvaCoach (AVAC) Откройте для себя ключевую информацию о AvaCoach (AVAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AvaCoach (AVAC) AvaCoach is an innovative language learning platform that combines cutting-edge AI technology with an engaging, token-based ecosystem. Our mission is to make learning English fun, interactive, and rewarding. With our AI avatars, users can practice and improve their language skills in real-life scenarios, while earning rewards for their progress. Whether you're a beginner or looking to polish your advanced skills, AvaCoach offers a variety of modules tailored to your needs. Join our community and transform your learning experience with AvaCoach! Официальный сайт: https://www.avacoach.ai/ Купить AVAC сейчас!

Токеномика и анализ цен AvaCoach (AVAC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AvaCoach (AVAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 263,33K $ 263,33K $ 263,33K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 756,28M $ 756,28M $ 756,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 348,19K $ 348,19K $ 348,19K Исторический максимум: $ 0,01010404 $ 0,01010404 $ 0,01010404 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00034819 $ 0,00034819 $ 0,00034819 Узнайте больше о цене AvaCoach (AVAC)

Токеномика AvaCoach (AVAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AvaCoach (AVAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVAC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVAC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVAC, изучите текущую цену AVAC!

Прогноз цены AVAC Хотите узнать, куда может двигаться AVAC? Наша страница прогноза цены AVAC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AVAC прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!