Что такое Auditchain (AUDT)

Auditchain is the world’s first decentralized accounting, audit, financial reporting, and analysis virtual machine that automates and provides proof of assurance on the world’s business and financial information. Creators write and own accounting and disclosure control NFTs that pay royalties in AUDT when they are used on the Auditchain Protocol.

